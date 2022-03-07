Чемпионат России (жен). Перенесенный матч. «Липецк» встретится с «Ленинградкой»

8 марта пройдет перенесенный матч 16-го тура женского чемпионата России по волейболу между «Липецком» и «Ленинградкой».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

16-й тур

Липецк – Ленинградка – 15.30

Турнирное положение: Динамо-Казань – 17 побед – 1 поражение (49 очков), Локомотив – 17-1 (47), Тулица – 16-5 (47), Динамо Москва – 15-4 (47), Уралочка – 12-7 (36), Протон – 12-8 (34), Ленинградка – 11-9 (36), Динамо Краснодар – 8-13 (24), Енисей – 6-15 (20), Липецк – 6-14 (18), Спарта – 5-14 (17), Минчанка – 5-14 (16), Динамо-Метар – 5-15 (14), Заречье-Одинцово – 2-17 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.