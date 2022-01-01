Ушел из жизни трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких

31 декабря бывший российский волейболист ушел из жизни на 53-м году жизни, сообщает официальный сайт «Белогорья».

На счету Хамутцких три медали Олимпийских игр: серебро Сиднея-2000 и бронзы Афин-2004 и Пекина-2008. Он также являлся серебряным призером ЧМ-2002, четыре раза брал медали чемпионатов Европы (0-2-2).

В составе сборной он побеждал на Кубке мира-1999 и в Мировой лиге-2002.

Хамутцких – 7-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка России и двукратный победитель Лиги чемпионов.

После завершения карьеры игрока Хамутцких работал тренером.