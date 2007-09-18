Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Видеотрансляция. Россия встретится со Словенией, Франция против Италии

Сегодня сборная России по волейболу на групповом этапе чемпионата Европы встретится с командой Словении.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча Россия – Словения в прямом эфире.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой этап
Группа C
Любляна, Словения
Словения – Россия – 18.30
Финляндия – Турция – 21.30
Положение в группе: Россия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Словения – 3-1 (9), Турция – 2-2 (6), Македония – 2-3 (6), Финляндия – 1-3 (4), Беларусь – 1-4 (2).
Группа A
Монпелье, Франция
Португалия – Румыния – 1-3 (21:25, 25:19, 18:25, 23:25)
Франция – Италия – 21.30
Положение в группе: Франция – 4-0 (12), Италия – 4-0 (12), Болгария – 3-2 (9), Португалия – 1-4 (3), Румыния – 1-4 (3), Греция – 1-4 (3).
Группа B
Брюссель, Бельгия
Германия – Словакия – 18.30
Бельгия – Сербия – 21.30
Положение в группе: Бельгия – 4-0 (11), Сербия – 3-0 (9), Словакия – 2-2 (5), Германия – 1-2 (4), Испания – 1-3 (3), Австрия – 0-4 (1).
Группа D
Роттердам, Голландия
Украина – Эстония – 17.00
Голландия – Чехия – 21.00
Положение в группе: Польша – 4-0 (12), Голландия – 3-1 (9), Украина – 2-1 (6), Чехия – 1-2 (3), Черногория – 1-32 (3), Эстония – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.