Чемпионат Европы-2019 по волейболу. Видеотрансляция. Россия встретится со Словенией, Франция против Италии

Сегодня сборная России по волейболу на групповом этапе чемпионата Европы встретится с командой Словении.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча Россия – Словения в прямом эфире.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Группа C

Любляна, Словения

Словения – Россия – 18.30





Финляндия – Турция – 21.30





Положение в группе: Россия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Словения – 3-1 (9), Турция – 2-2 (6), Македония – 2-3 (6), Финляндия – 1-3 (4), Беларусь – 1-4 (2).

Группа A

Монпелье, Франция

Португалия – Румыния – 1-3 (21:25, 25:19, 18:25, 23:25)





Франция – Италия – 21.30





Положение в группе: Франция – 4-0 (12), Италия – 4-0 (12), Болгария – 3-2 (9), Португалия – 1-4 (3), Румыния – 1-4 (3), Греция – 1-4 (3).

Группа B

Брюссель, Бельгия

Германия – Словакия – 18.30





Бельгия – Сербия – 21.30





Положение в группе: Бельгия – 4-0 (11), Сербия – 3-0 (9), Словакия – 2-2 (5), Германия – 1-2 (4), Испания – 1-3 (3), Австрия – 0-4 (1).

Группа D

Роттердам, Голландия

Украина – Эстония – 17.00





Голландия – Чехия – 21.00





Положение в группе: Польша – 4-0 (12), Голландия – 3-1 (9), Украина – 2-1 (6), Чехия – 1-2 (3), Черногория – 1-32 (3), Эстония – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В 1/8 финала проходят по четыре лучшие команды из каждой группы.