Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия сравняла счет с Турцией во втором сете

Сегодня сборная России играет с командой Турции в групповом матче чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа С

Тампере, Финляндия

Россия – Турция – 1-1 (27:29, 25:16, 19:18, идет третий сет)





Нидерланды – Испания – 20.00





Положение в группе: Финляндия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Северная Македония – 0-1 (0).

Группа А

Краков, Польша

Греция – Украина – 2-3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)





Польша – Португалия – 18.30





Бельгия – Сербия – 21.30





Положение в группе: Украина – 1-0 (2), Греция – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.