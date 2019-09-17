Чемпионат Европы по волейболу-2021. Россия сравняла счет с Турцией во втором сете

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Сегодня сборная России играет с командой Турции в групповом матче чемпионата Европы по волейболу. 

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа С

Тампере, Финляндия

Россия – Турция – 1-1 (27:29, 25:16, 19:18, идет третий сет)

Нидерланды – Испания – 20.00

Положение в группе: Финляндия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0-0 (0), Испания – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Северная Македония – 0-1 (0). 

Группа А

Краков, Польша

Греция – Украина – 2-3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

Польша – Португалия – 18.30

Бельгия – Сербия – 21.30

Положение в группе: Украина – 1-0 (2), Греция – 0-1 (1), Сербия – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Португалия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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