Красильников о серебре Олимпиады: «Больше радости от медали, чем расстройства от поражения. Конечно, первые 10 минут после матча было говно на душе»

Российский пляжный волейболист высказался о серебре Олимпиады-2020 в , которое он завоевал в дуэте с Олегом Стояновским.

В финале Красильников и Стояновский уступили норвежцам. Серебро стало первой в истории олимпийской медалью России в пляжном волейболе.

– Сейчас больше радости от медали, чем расстройства от поражения. Медаль – это цель, мечта, мы к ней шли. Конечно, первые 10 минут после матча было говно на душе, извините за выражение.

Действительно на душе было очень хреново, потому что не показали ту игру... Месяц назад мы переиграли этих ребят, но сегодня все пошло не по нашему плану, а у них много что получалось, много везло.

– Травма в первой партии серьезно повлияла?

– Было неприятно. Норвежец приземлился мне прямо на голеностоп, у меня была микротравма. Но это ничего не значит, никак не повлияло на исход. Я играл и с более серьезными травмами.

Они выиграли по делу, они молодцы, сегодня лучше. Я играл на очень хорошей высоте, но Мол на блоке был сильнее. Один раз он меня зачехлил, да, но остальное все отлетало – я играл на хорошей высоте, но он доставал меня.

Мы могли переломить, но немножко не хватило. Где-то отлетело, где-то доигровку не добили. Вроде что-то в руках, вроде близко, но чуть-чуть не везло, – сказал Красильников.