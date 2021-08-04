Гончарова о допинге бразильской волейболистки: «Готовы вылететь обратно и переиграть наш четвертьфинал»

Российская волейболистка высказалась об отстранении бразильянки Тандары Алвес Кайшеты за применение допинга.

В 1/4 финала Бразилия обыграла Россию (3-1), Тандара набрала в матче 6 очков. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период, когда бразильянки готовились к Играм у себя на родине.

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на , имея положительную допинг-пробу в июле.

Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», – сказала Гончарова.

Результат матча с Россией не будет пересмотрен, так как согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) команда может быть дисквалифицирована, если допинг выявлен как минимум у двух игроков.

Олимпийская чемпионка 2012 года по волейболу Тандара отстранена за допинг. В Токио она набрала 6 очков в победном матче Бразилии против России