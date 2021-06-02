Лига наций (жен). Россия уступила Турции в первом сете

8 июня в Римини пройдет девятый тур женской волейбольной Лиги наций. Сборная России встретится с командой Турции.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

9-й тур

Турция – Россия – 1-0 (25:22, идет второй сет)





Таиланд – Доминиканская Республика – 0-3 (16:25, 17:25, 23:25)





Канада – Нидерланды – 14.00





Япония – Польша – 16.00





Китай – Бразилия – 17.00





Германия – Южная Корея – 19.00





Бельгия – Сербия – 20.30





Италия – США – 22.00





Турнирное положение: США – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Бразилия – 7-1 (21), Турция – 7-1 (19), Нидерланды – 6-2 (18), Япония – 6-2 (17), Доминиканская Республика – 5-4 (17), Россия – 5-3 (13), Сербия – 4-4 (13), Бельгия – 4-4 (9), Китай – 3-5 (10), Польша – 3-5 (9), Италия – 2-6 (8), Канада – 2-6 (7), Германия – 2-6 (6), Южная Корея – 1-7 (4), Таиланд – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.