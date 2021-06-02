Лига наций (жен). Россия уступила Турции в первом сете

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Южной Кореи жен сборная Бельгии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

8 июня в Римини пройдет девятый тур женской волейбольной Лиги наций. Сборная России встретится с командой Турции. 

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

9-й тур

Турция – Россия – 1-0 (25:22, идет второй сет)

Таиланд – Доминиканская Республика – 0-3 (16:25, 17:25, 23:25)

Канада – Нидерланды – 14.00

Япония – Польша – 16.00

Китай – Бразилия – 17.00

Германия – Южная Корея – 19.00

Бельгия – Сербия – 20.30

Италия – США – 22.00

Турнирное положение: США – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Бразилия – 7-1 (21), Турция – 7-1 (19), Нидерланды – 6-2 (18), Япония – 6-2 (17), Доминиканская Республика – 5-4 (17), Россия – 5-3 (13),  Сербия – 4-4 (13), Бельгия – 4-4 (9), Китай – 3-5 (10), Польша – 3-5 (9), Италия – 2-6 (8), Канада – 2-6 (7), Германия – 2-6 (6), Южная Корея – 1-7 (4), Таиланд – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья