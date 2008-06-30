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Лига наций. Россия выиграла первый сет у Китая

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Португалии сборная Аргентины сборная Австралии сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с Китаем в заключительном матче основного раунда Лиги наций.

Россия уже обеспечила себе выход в Финал шести.

Лига наций

Мужчины

5-я неделя

Брисбен, Австралия

Россия – Китай – 1-0 (25:23, 19:17 второй сет)

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа

Австралия – Аргентина – 9.00

Лейпциг, Германия

Германия – Япония – 15.00

Польша – Португалия – 18.00

Пловдив, Болгария

Иран – США – 17.00

Сербия – Болгария – 20.40

Бразилиа, Бразилия

Канада – Франция – 22.00

Бразилия – Италия – 1.00 (1 июля)

Турнирное положение: Бразилия – 13 побед – 1 поражение (36), Иран – 12-2 (36 очков), Россия – 11-3 (31), Франция – 10-4 (31), Польша – 10-4 (27), Италия – 8-6 (25), США – 8-6 (25), Канада – 8-6 (23), Аргентина – 7-7 (23), Япония – 6-8 (17), Сербия – 5-9 (14), Болгария – 5-9 (13), Австралия – 3-11 (13), Германия – 3-11 (11), Португалия – 2-12 (7), Китай – 1-13 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, вышли в «Финал шести».

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