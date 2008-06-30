Лига наций. Россия выиграла первый сет у Китая

Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с Китаем в заключительном матче основного раунда Лиги наций.

Россия уже обеспечила себе выход в Финал шести.

Лига наций

Мужчины

5-я неделя

Брисбен, Австралия

Россия – Китай – 1-0 (25:23, 19:17 второй сет)

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа

Австралия – Аргентина – 9.00

Лейпциг, Германия

Германия – Япония – 15.00

Польша – Португалия – 18.00

Пловдив, Болгария

Иран – США – 17.00

Сербия – Болгария – 20.40

Бразилиа, Бразилия

Канада – Франция – 22.00

Бразилия – Италия – 1.00 (1 июля)

Турнирное положение: Бразилия – 13 побед – 1 поражение (36), Иран – 12-2 (36 очков), Россия – 11-3 (31), Франция – 10-4 (31), Польша – 10-4 (27), Италия – 8-6 (25), США – 8-6 (25), Канада – 8-6 (23), Аргентина – 7-7 (23), Япония – 6-8 (17), Сербия – 5-9 (14), Болгария – 5-9 (13), Австралия – 3-11 (13), Германия – 3-11 (11), Португалия – 2-12 (7), Китай – 1-13 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, вышли в «Финал шести».