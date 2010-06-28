Лига наций. Россия в гостях у Австралии, Бразилия против Франции и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Австралией в матче пятой недели Лиги наций.

Мужчины

5-я неделя

Брисбен, Австралия



Австралия – Россия – 13.00

Китай – Аргентина – 10.00



Пловдив, Болгария

Иран – Сербия – 17.00

Болгария – США – 20.40



Лейпциг, Германия

Польша – Япония – 18.30

Германия – Португалия – 21.30



Бразилиа, Бразилия

Италия – Канада – 23.00

Бразилия – Франция – 2.00 (29 июня)

Турнирное положение: Бразилия – 11 побед – 1 поражение (30 очков), Иран – 10-2 (30), Франция – 9-3 (28), Россия – 9-3 (26), Италия – 8-4 (25), Польша – 8-4 (21), США – 7-5 (22), Канада – 7-5 (20), Аргентина – 6-6 (19), Япония – 5-7 (14), Сербия – 5-7 (14), Болгария – 4-8 (10), Австралия – 2-10 (10), Германия – 2-10 (8), Португалия – 2-10 (7), Китай – 1-11 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, выходят в «Финал шести».