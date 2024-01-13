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«С такими возможностями второе место будет провалом»: Евгений Ловчев высказался о трансферах «Зенита»

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Экс-защитника «Спартака» Евгений Ловчев высказался на тему большого числа латиноамериканских легионеров в РПЛ.

«Что касается большого числа бразильцев в «Зените», я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна — Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везём тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки. И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные. Спустя годы от чемпионства останется только строчка.

А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся только, если не будет чемпионства — кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В зимнее трансферное окно «Зенит» пополнили три бразильских футболиста – центральный защитник Нино («Флуминенсе»), вингеры Педро («Коринтианс») и Артур («Палмейрас»).

В свою очередь, Санкт-Петербург покинул центральный защитник Роберт Ренан. Футболист перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до 31 декабря 2024 года.

Всего в «Зените» 13 легионеров – Нино, Родригао, Дуглас Сантос (все – Бразилия), Эракович (Сербия), Вильмар Барриос (Колумбия), Ду Кейрос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Педро, Артур (все – Бразилия), Матео Кассьерра (Колумбия), Вилсон Изидор (Франция).

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле «Спартак». Игра состоится в марте 2024 года. Точная дата станет известна позднее.

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2 комментария
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"второе место будет провалом"
Да ну, любым лидерам время от времени требуется перестройка, МанСити, Ювентус, Реал с Барселоной, ПСЖ тоже не каждый год становятся чемпионами, да и Бавария, бывает, чемпионат проигрывает. Верю, что Семак пересоберет команду "на коленке" в процессе сезона и вновь сделает Зенит чемпионом, он это уже делал ранее. А "провал" - это со вторым в РПЛ бюджетом выиграть одно чемпионство за 20 лет, вот это всем провалам провал, туда и смотри, Евгений Шестикрылович.
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О спартаке поговорить не хочет?
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