Хомуха считает, что Латышонок может стать первым номером в «Зените»

Дмитрий Хомуха отреагировал на переход вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в петербургский клуб. О трансфере 25-летнего голкипера было объявлено вчера, 14 июня. С «Зенитом» Латышонок подписал контракт по схеме «4+1».

«Латышонок не помешает «Зениту». Его взяли для глубины состава. Латышонок может стать первым номером в «Зените», если выиграет конкуренцию. Ему это по силам, потому что в команде приблизительно равные по уровню вратари», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Латышонок выступал за «Балтику» с лета 2019 года. В минувшем сезоне голкипер провел 34 матча, в которых пропустил 44 мяча, в 8 играх он оставлял свои ворота «сухими». «Балтика» по итогам сезона-2023/24 вылетела из РПЛ в Первую лигу. Калининградский клуб играл в суперфинале Кубка России против «Зенита». «Балтика» проиграла петербуржцам 1:2, открыв в этой игре счет первой. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также в минувшем сезоне петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок России.

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