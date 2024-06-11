«У любой эпохи есть свой финал». Петржела высказался о карьере Семака после «Зенита»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит», чешский специалист Властимил Петржела, высказался о будущем главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

Ранее «сине-бело-голубые» продлили контракт с российским тренером до 2030 года.

«Рано или поздно «Зенит» попрощается с Семаком. У любой эпохи есть свой финал. Вряд ли Семака позовут тренировать европейский клуб в ближайшее время. Думаю, после ухода из «Зенита» Семак возглавит сборную России», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне подопечные Сергея Семака стали победителями Суперкубка, чемпионами страны и обладателями Кубка России по футболу. Россиянин возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.

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