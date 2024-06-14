Дмитрий Радченко объяснил, зачем «Зенит» купил Латышонка

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер голкипера Евгения Латышонка.

«Мне этот трансфер понятен. Латышонок провел очень неплохой сезон. Вратарь довольно‑таки молодой и перспективный. Думаю, этот трансфер оправдан тем, что это действительно хороший голкипер, у которого есть потенциал развития. Поэтому «Зенит» его и подписал со взглядом на будущее», – цитирует Радченко «Матч ТВ».

14 июня Латышонок перешел из «Балтики» в «Зенит». Контракт вратаря с петербургским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 34 матчах «Балтики», пропустил 44 мяча и восемь раз оставил ворота «сухими».

В данный момент в распоряжении «Зенита» есть еще четыре голкипера – Михаил Кержаков, Денис Адамов, Никита Гойло и Даниил Одоевский.

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