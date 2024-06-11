«Чемпионский сезон не может быть провальным»: Гасилин — о результатах «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил «Матч ТВ», что победа во всех турнирах сезона 2023/24 — большой успех для «сине‑бело‑голубых».

В завершившемся сезоне‑2023/24 «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

— Это лучший сезон по‑твоему мнению?

— Сказать, что лучший сезон не могу. С точки зрения интриги — да. Она была и вверху таблицы, и внизу. Все матчи в одно время и вся страна у экранов телевизоров, и мы смотрим, кто вылетает, кто выигрывает. Победить мог каждый. С точки зрения болельщика — это классные эмоции.

— Что скажешь людям, которые считают, что это не самый лучший сезон для «Зенита» по игре?

— Не считаю так. Представьте Сергей Богданович становится шестой раз подряд чемпионом. Держать игроков мотивированными, не забивать в течение месяца, и стать чемпионом. У меня язык не поворачивается так сказать, что это неудачный сезон. Чемпионский сезон не может быть провальным. Это абсурд. То, что сделала команда и в частности Сергей Богданович, вызывает уважение. С точки зрения того, что в моментах «Зенит» выглядел не так ярко, как в середине чемпионата, да. Но команда — это живой организм.

— «Динамо» само отдало чемпионство?

— С одной стороны кто‑то отдал, а с другой кто‑то забрал, — сказал Гасилин «Матч ТВ».

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