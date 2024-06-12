Вячеслав Чанов объяснил, почему считает логичным возможный переход Латышонка в «Зенит»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал корреспонденту «Спорт День За Днем» Игорю Назаренко переход 25-летнего голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

По данным журналиста-инсайдера Ивана Карпова, петербургский клуб заплатит за переход 10 миллионов рублей.

– Трансфер Латышонка в «Зенит» меня не удивляет. Евгений провел хороший сезон. Он очень хороший голкипер, который идет на повышение, а «Зенит» может себе позволить усилить вратарскую позицию. Здесь жаль «Балтику», которая хороша играла, но вылетела из РПЛ в Первую лигу, – отметил Чанов.

– В чем Евгений сильнее Адамова и Кержакова?

– Они разноплановые вратари. У Латышонка хорошая реакция. Если говорить про Михаила, я не люблю это упоминать, но тренеры смотрят в паспорт вратаря. Так же было, когда Лантратов переходил из «Химок» в «Локомотив», а у «железнодорожников» тогда находился возрастной Маринато Гильерме. Вот, и тут приглашают Латышонка. Я думаю, он сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита».

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