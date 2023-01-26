Агент Барриоса рассказал о будущем футболиста в «Зените»

Агент Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, рассказал о будущем колумбийского футболиста в «Зените», заявив, что игрок не планирует покидать команду этой зимой, несмотря на интерес турецкого «Бешикташа».

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. В «Зените» ему всё нравится», — сказал Посссо.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев также опроверг информацию о переходе колумбийца в «Бешикташ».

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл 20 матчей за петербуржцев, отметившись одним голов и двумя ассистами.