Лепехин считает, что «Зенит» способен сделать золотой дубль в этом году

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургского клуба выиграть Российскую Премьер-лигу и Кубок России.

«Есть ли у «Зенита» силы на золотой дубль? Безусловно, есть. Если у «Зенита» нет сил на такое, то ни у кого в России их нет. У «Зенита» подбор игроков, большая скамейка, которая достаточно сильная. Думаю, «Зенит» не против выиграть и РПЛ, и Кубок России. Раз уж так далеко в Кубке уже прошли», — приводит слова Лепехина «ВсеПроСпорт» .

После 27-ми туров «Зенит» занимает первую строчку в РПЛ, набрав 51 очко. На один балл петербуржцы опережают «Краснодар» и «Динамо».

В Кубке России сине-бело-голубые играют на стадии финала Пути РПЛ с ЦСКА. В первой игре, которая прошла 2 мая в Москве, была зафиксирована ничья 1:1. Ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель по сумме двух матчей сыграет 2 июня в «Лужниках» в Суперфинале против победителя Пути регионов «Балтика» — «Спартак». В субботу, 11 мая, «Зенит» на «Газпром Арене» примет ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Также в РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Ахматом» (19 мая) и дома против «Ростова» (25 мая).

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