В следующем сезоне у «Зенита» появится мотивация, считает Геркус

Бывший заместитель генерального директора « Зенита » Илья Геркус заявил, что «сине‑бело‑голубые» в следующем сезоне будут более мотивированы.

После 28 туров турнирную таблицу МИР возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. «Зенит» с 51 очком идет на второй строчке, третье место занимает «Краснодар» (50 очков).

— Впервые за шесть лет в завершающей стадии чемпионата «Зенит» не одержал досрочную победу, так теперь еще и не всё от них зависит. Что сломалось?

— Пять лет подряд люди — чемпионы. Вы много знаете примеров, когда больше люди становились чемпионами? Пять лет подряд — это шикарный результат сам по себе. Оно не может работать бесконечно, люди не могут сто раз подряд становиться чемпионами. Не думаю, что что‑то сломалось, просто, если есть хоть какая‑то конкуренция в чемпионате, то это должно было случиться. Слава богу, она есть.

— Следующий сезон станет проверкой для Семака? Ведь нужно будет мотивировать тех же людей.

— Конечно, нет. Как раз у них появится мотивация. Вспомните, «Спартак» становился чемпионом с 1992‑го по 1994 год, в 1995‑м была «Алания», а потом опять шесть раз «красно‑белые» стали чемпионами. Ничего страшного в этом нет — это не драма и не трагедия. Это обычная спортивная жизнь, — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

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