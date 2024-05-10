Александр Канищев считает, что чемпионство «Зенита» висит на волоске

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказался о перспективах петербуржцев в чемпионской гонке.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, за три матча до завершения чемпионата команда набрала 51 очко. На 1 балл от «Зенита» отстают «Краснодар» и «Динамо».

«Если «Зенит» будет действовать, как в последних матчах, он рискует снова потерять очки. Если соберется — другое дело. Сейчас чемпионство висит на волоске. Хотя соперники «Зенита» — «Краснодар» и «Динамо» — тоже играют неровно, от них можно ожидать чего угодно», — приводит слова Канищева «РБ Спорт» .

В 28-м туре «Зенит» дома примет ЦСКА, «Краснодар» в гостях сыграет со «Спартаком», «Динамо» на выезде встретится с «Балтикой». Все эти матчи пройдут 11 мая. «Зенит» не побеждает в РПЛ уже три тура подряд. Петербуржцы проиграли «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), сыграли вничью с «Факелом» (1:1). Также «Зенит» продолжает борьбу за Кубок России, где в финале Пути РПЛ играет с ЦСКА. Первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1, ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

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