«Эту игру можно было доверить Сергею Карасеву». Газзаев о судействе матча «Зенит» - ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил судейство Сергея Иванова в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Как оцениваю работу Иванова? Отвечу так. Сегодня судья не отвечал уровню матча. Считаю, на такие игры нужно назначать более опытного и квалифицированного арбитра. А то столько непонятных моментов...

Совершенно разные трактовки, очень долго решения принимал. По-разному оценивал фолы. За один фол желтая, за другой - нет. Мне кажется, эту игру можно было доверить, например, Сергею Карасеву», - заявил Газзаев.

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