Защитит ли свой титул «Манчестер Сити»? Превью к сезону АПЛ

Стартует сильнейшая лига Европы матчем «Бернли» – «Манчестер Сити»

Естественно самое интересное летом – это трансферы, а их, как всегда было много.

Самым активным в этом плане был серебряный призер «Арсенал». Канониры купили за 75 миллионов из «Челси» Кая Хаверца, а также за 116 – Деклана Райса из «Вест Хема».

«Сити», как и подобает чемпиону также тратил с размахом – Йошко Гвардиол (за 90 млн) и Матео Ковачич (30).

Но если эти два клуба усилились точечно, то три клуба провели прям перестроение. «Челси» приобрел – Кристофера Нкунку (60 млн), Акселя Диаси (45 млн), Николаса Джексона и Роберта Санчеса.

«Юнайтед» – Маунта из «Челси» (64 млн), Расмуса Хейланда («Аталанта»), Андре Онана («Интер»).

Проваливший прошлый сезон «Ливерпуль» стремится улучшить свои позиции в следующем. Трансферы Доминика Сабослая (70 млн) и Алексиса Мак Алистера (42 млн) должны помочь им на этом пути.

Естественно, главным фаворитом сезона по мнению букмекеров является действующий чемпион. На победу в сезоне МС можно поставить с коэффициентом 1.8.

Проваливший концовку прошлого сезона «Арсенал» залетает в гонку с Хаверцом, но пока без Габриеля Жезуса, который из-за травмы пропустит пару месяцев.

На победу в сезоне канониров можно поставить с коэффициентом 6.

А начнется Премьер-Лига матчем вернувшихся в Премьер-Лигу «Бернли», которые сыграют с действующим чемпионом «Манчестер Сити».

Подопечные Гвардиолы проиграли матч за Суперкубок Арсеналу и теперь полны решимости начать сезон с победы. На их выигрыш коэффициент составит 1,39.