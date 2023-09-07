Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Очень много событий ждет любителей единоборств в последнем месяце 2023 года. До Нового Года в октагон выйдут Шавкат Рахмонов, Артем Резников, Николай Самусев, Муратбек Касымбай, Али Кабдулла, Диас Еренгаипов, Жалгас Жумагулов и многие другие.

А начнет марафон боев Бекман Сойлыбаев. Уже сегодня в турецком Трабзоне Бекман проведет бой с узбеком Мирзамухаммадом Хикматуллаевым. Изначально говорилось, что на кону будет титул WBA Intercontinental, однако в последние дни эта информация не подтвердилась.

5 декабря на турнире в Бахрейне BRAVE 77 выступит сразу два казахстанца.

Экс-претендент на титул лиги Олжас Ескараев разделит октагон с Русланом Тедеевым из России. Плюс к этому на коротком уведомлении в лигу залетает непобежденный Николай Самусев, который проведет бой с кыргызом Адилетом Нурматовым.

6 декабря в Астане состоится турнир NAIZA 55.

В главном бое вечера свой титул будет защищать Диас Еренгаипов. Также в этот вечер в октагон выйдут Имран Тайсултанов, Жалгас Жумагулов, Жасулан Акимжан и многие другие.

10 декабря в Алматы состоится защита титула IBO в первом полусреднем весе казахстанцем Жанкошем Тураровым. Он подерется с японцем Акихирой Кондой.

Через три дня на ринг выйдут Батыр Джукембаев, который сразится с французом Мохамедом Мимуне, а также Али Ахмедов. Оба поединка пройдут в США.

15 декабря в Евкатеринбурге пройдет номерной турнир лиги RCC. Казахстанец Асылжан Бакытжанулы разделит октагон с экс-бойцом UFC Макимом Гришиным. А Али Кабдулла подерется с Артуром Зайнуковым.

В ночь с 16 на 17 декабря на турнире UFC 296 состоится долгожданный бой между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

21 декабря вновь вернется NAIZA большим турниром в Алматы. Уже анонсирован бой Алиби Идриса, Фаниля Рафикова.

22 декабря в Москве на турнире лиги «Наше Дело» Муратбек Касымбай попробует взять реванш за своего одноклубника Магомеда Кабардиева у Александра Грозина.

23 декабря пройдет большой турнир лиги OCTAGON с возвращением Акторе Батырбека, Сундета Айткула, Карима Рузбакиева и многих других.

24 декабря состоится возможно самый долгожданный бой АСА в этом году между легковесами Артемом Резниковым и Али Баговым

А завершится год турниром ALASH PRIDE 28 декабря в Туркестане с двумя титульными боями. В одном из которых свое поражение в UAE Warriors постарается закрыть Санжар Адилов.