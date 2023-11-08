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Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

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Асу Алмабаев Асу Алмабаев
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Недавно тренер DAR Team Азиз Разыев в интервью рассказал, что Асу Алмабаев может вернуться в октагон на турнире UFC в Шанхае. Мероприятие уже анонсировано на 9 декабря.

Асу заявил о себе очень ярко, финишировав в первом бою Оде Осборна. После боя казахстанский файтер заявил, что следующий поединок он хочет провести с кем-то из ТОП-15.

В ТОП-15 сейчас мало свободных кандидатов: почти у всех есть запланированные бои, или, как в случае с Тимом Эллиоттом и Мохамедом Мокаевым, бой был совсем недавно.

Из свободных есть Давид «Гробовщик» Дворак. Чех идет на серии из трех поражений в UFC, все они от рейтинговых бойцов – Эрцег, Капе, Николау. Сейчас Дворак охраняет вход в ТОП-15 и для Асу на данный момент это идеальный вариант: показать себя и после второго боя ворваться в рейтинги.

Есть экс-соперник Жалгаса Жумагулова Манель Капе. Но сейчас он идет на жестком хайпе, особенно после публичного конфликта с Исраелем Адесаньей. Серия из 4 побед и 8-е место в рейтинге делают шансы Алмабаева поквитаться за Жалгаса в данный момент минимальными.

Есть американец Натан Манесс, который свой бой провел относительно недавно – 7 октября он нокаутировал Матеуса Мендосу. Но Алмабаев слишком опасен для американца, чтобы принимать поединок практически без тренировочного лагеря и через 2 месяца после крайнего поединка.

Рядом с ТОП-15 также есть пару свободных бойцов. Далеко в рейтинги углубляться не стали (взяв первые топ-30 бойцов по рейтингу fightmatrix), так как все-таки Асу на данный момент очень близок к топам и идет на серии из 14 побед.

Из тех, кто рядом с Алмабаевым в рейтингах на себя обращает внимание лишь одна фамилия.

Это Бруно «Бульдог» Силва, который не дрался с марта 2023 года. Бразилец идет на серии из трех досрочных побед в лиге, в последнем бою финишировав Тайсона Нэма.

Так что для болельщиков и для матчмейкеров поединок двух финишеров на победной серии может стать интересным. Вероятно, что победитель этого потенциального поединка будет кандидатом в топ-15.

Но пока большой вопрос: будет ли Асу выступать на этом турнире или нет.

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Фото: UFC

 

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