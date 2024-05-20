Жесткая заруба за топ-3 Серии А!

Чемпион и серебряный призер итальянского первенства стали известны досрочно: два первых места в таблице Серии А сезона 2023/24 заранее заняли миланские клубы – «Интер» и «Милан». Однако борьба за третье место продолжается. Ключевым для определения обладателя бронзовых медалей станет матч 37-го тура между главными претендентами на это место. На данный момент у «Болоньи» и «Ювентуса» одинаковое количество очков. Тем не менее, «борзые» находятся выше «старой синьоры» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Хотя ничья в матче с «черно-белыми» могла бы устроить «красно-синих», это не так. Если болонцы и туринцы не выявят победителя, их, скорее всего, обойдет «Аталанта», отстающая от этого дуэта всего на одно очко.

Победитель игры в Болонье станет главным претендентом на бронзу сезона. Для хозяев это огромная мотивация, так как «борзые» не занимали призовые места почти полвека, тогда как «Юве» не имеет особого стимула бороться за третье место, ведь клуб стремится только к первому месту, а путевка в Лигу чемпионов уже обеспечена. Кроме того, это будет последний домашний матч «Болоньи» под руководством главного тренера Тьягу Мотты, который в межсезонье перейдет в… «Ювентус». Интрига! На стороне «борзых» – сильная мотивация, на стороне «бьянконери» – значительное статистическое преимущество. Кто же станет фаворитом на стадионе «Ренато Даль-Ара»?

Эксперты 1xBet считают шансы соперников на успех примерно равными, с небольшим преимуществом у «Болоньи». Смотри огненные кэфы на 1xBet.kz.