Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

В последнее время медиа-пространство говорит о женских боях все больше и больше. Если взять мировое сообщество, то многие до сих пор обсуждают спорное решение в бою за титул UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, а также объявленное противостояние между Крис Сайборг (чемпионка Bellator) и Ларисой Пачеко (чемпионка PFL). Кстати, о Пачеко поговорим еще чуть позже, ее путь в американской лиге пересекался с казахстанкой Замзагуль Файзоллановой.

В Казахстане также новости многих новостных порталов обратили внимание на женские бои – непобежденная Аян Турсын выиграла титул OCTAGON, а сестренка Шавката Рахмонова Сора вышла замуж за черный пояс по БЖЖ Нурсултана Орынбасарова.

Редакция sports.ru Казахстан решила не отставать и тоже обратить внимание на женский ММА, составив ТОП-5 сильнейших женщин-бойцов в профи.

Сразу хотим оговориться, что мнение редакции может не совпадать с мнением читателя и мы искренне будем рады прочитать Ваше мнение в комментариях под постом.

Ну что, погнали.

1 место Мария Агапова.

С большой долей вероятности, вопросов о том, кто должен быть на первом месте много не будет. В первую очередь это связано с оппозицией Маши.

Уроженка Павлодара решила покорять американский рынок в 2019 году, однако уступила Трейси Кортез (которая сейчас активно выступает в UFC) в шоу претендентов Даны Уайта и контракт с сильнейшей лигой не получила, однако оставшись в Штатах подписалась в сильнейший промоушен женских боев Invicta.

В Invicta Агапова одержала две яркие победы над Алексой Коннерс (удушающий) и Мариллой Сантос (технический нокаут). После чего подписала контракт с UFC.

Де-юре первым казахом в сильнейшем промоушене мира стал Шавкат Рахмонов, именно контракт с ним объявили раньше всех. Однако де-факто казахстанский флаг в октагоне UFC появился впервые благодаря Марии Агаповой.

Маша задушила Ханну Сайферс и в первом же бою промоушена заработала 50 тысяч долларов бонус за яркий перфоманс.

Далее было поражение от Шэны Добсон и яркая победа над непобежденной колумбийкой Сабиной Мазо.

Последние пара лет для Агаповой складывается не лучшим образом. Сначала медиа-пространство сотряс скандал после заявления Марины Мороз о том, что Агапова принимает наркотики и злоупотребляет алкоголем. Команда Агаповой поспешила опровергнуть все заявления украинки, а сама Агапова вызвала Мороз на бой.

Что это было? Раскрутка боя или попытка хайпануть от Мороз, но их поединок состоялся и завершился победой удушающим приемом в исполнении украинки. А затем Агапова вышла с травмой колена на бой рекордсменкой UFC по работе в партере Джилиан Робертсон, которая также засабмитила казахстанку.

Агапова долго залечивала травму и даже получила бой на конец 2023 года, но у нее закончилась рабочая виза. Но тем не менее контракт с UFC у нее есть, желание бескомпромиссной рубки и два бонуса за яркий бой позволяет надеяться на то, что Мария скоро вернется.

По крайней мере, мы ее очень ждем.

2 место. Сора Рахмонова.

Многие рассматривают Сору, как сестренку Шавката Рахмонова, и волна хайпа за ней также идет благодаря брату.

Но в сухом остатке у Соры великолепная любительская карьера – она трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою, призерка чемпионата мира по ММА.

В профи карьера у Соры проходила в лиге NAIZA, дебютировав против Бураймы Акбалаевой Рахмонова не испытала проблем, задушив соперницу во втором раунде.

На второй поединок казахстанка вышла почти сразу после ЧМ по рукопашному бою, поэтому о полноценном легере речи быть не может и в упорном бою она уступила россиянке Веронике Борисовой, которая в дальнейшем подпишет контракт с Bellator.

Урок Борисовой не прошел зря и Сора вернулась сильнее – она выиграла решением очень сильную узбечку Хилолу Собирову, турчанку Илькнур Курт, а затем разобрала чемпионку NAIZA Валерию Карыгину.

И на такой приятной ноте отправилась в серию претендентов Даны Уайта, получив бой против Эрнесты Карикайте.

Но готовясь в зале Kill Cliff, где к боям подводится и Шавкат Рахмонов, Сора получила травму, из-за чего была вынуждена сняться с боя. Сейчас есть надежда на то, что у Рахмоновой есть виза и она готова в любой момент выйти в UFC.

Кстати, представительница Литвы свой бой на претендентской серии выиграла раздельным решением судей.

3 место. Аян Турсын

Аян является призеркой ЧМ по ММА, призеркой азиатских игр по Ушу-Санда, ну и теперь чемпионкой лиги OCTAGON.

Турсын в профи идет на серии 5:0, причем почти все бои прошли в бескомпромиссной манере, три из пяти и вовсе завершились досрочно.

В последнем своем бое против опытной россиянки Марины Шутовой казахстанка выиграла титул лиги.

Аян – разнообразна, может действовать, как в стойке, так и в партере, при этом не стесняется бросать вызовы, что делает ее привлекательной для медиа, которые сейчас ее называют не иначе, как новая звезда женского ММА в Казахстане.

Самое яркое противостояние было с кыргызской Бактыгуль Курманбековой. Девчонки начали разогрев еще до боя, обмениваясь колкостями, а потом закатили настоящую войну в октагоне.

Для понимания оппозиции – Бактыгуль после OCTAGON выступала в NAIZA, UAE Warriors и сейчас ждет дебют в ONE FC против австралийки Файне Мескуита.

4 место. Замзагуль Файзолланова.

«Бопай» могла бы смело претендовать на более высокое место в нашем рейтинге, однако результаты последних боев чуть-чуть понизили ее акции.

Ее менеджером является Саят Абдрахманов, что помогло отправиться казахстанки на покорение Америки.

Но до этого «Бопай» до 2018 года набила себе рекорд 6:1, выиграв в том числе экс-бойца UFC Лиану Джоджуа. Затем ушла в декрет и лишь после рождения детей вернулась в октагон.

Вернулась Замзагуль боем против узбечки Хожонисо Камальдиновой в лиге Alash Pride. Бой завершился победой казахстанки решением судей, с чем до сих пор не согласна представительница Узбекистана, предлагающая провести реванш.

Но Файзолланова уехал в PFL, где к сожалению, не снискала славы. Казахстанка зашла в гран-при, проиграв будущей двукратной победительнице Ларисе Пачеко техническим нокаутом. А затем вновь досрочно «отлетела» от чешки Мартины Жиндровой.

После последнего поражения Замзагуль вновь поставила карьеру на паузу. Но в любом случае, мы ждем возвращение казахстанской воительницы.

5 место Алтынай Мергенбай.

Наверно появление Мергенбай в нашем рейтинге, одно из самых спорных решений, так как есть и более опытная, и уже владеющая поясом Анастасия Дюжникова, однако у нее последние бои складываются не так, как хотелось бы фанатам Насти.

Тем не менее – 3кратная Чемпионка Мира и Азии по Дзю-Дзюцу, 2кратная Призерка Мира Рукопашному бою, Призер Мира IMMAF, Чемпионка Кубка Мира и Азии Джиу-Джитсу Алтынай Мергенбай своей любительской карьерой, наверно, заслуживает быть в нашем рейтенге.

Свои навыки в партере она великолепно использует и в профи карьере, правда в которой пока состоит из 2 досрочных побед в лиге Alash Pride.

Поэтому, наверно, включение Алтынай в наш ТОП – это больше аванс, но его оба боя в профи были более, чем убедительными.

Повторим, что мы не навязываем никому свое мнение и возможно, кто-то будет с нами спорить по местам, а может и по присутствию кого-либо из девушек в нашем рейтинге.

Но тем интереснее, свое мнение можете писать в комментариях.

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