Матч на выживание: как Казахстан сыграет со своим главным конкурентом?

Останется ли наша команда в мировой хоккейной элите или провалится в дивизион ниже? Букмекеры сделали свои расклады на последний матч казахстанцев на чемпионате мира по хоккею.

Группа В. Казахстан – Польша. 20 мая, 23:20 (время Астаны)

В группе В сегодня определится, какая команда сохранит прописку в топах, а какая вылетит в дивизион ниже. К сожалению, сборной Казахстана обезопасить себя досрочно не удалось. И, так уж сложился календарь, что именно в последнем матче группы она сыграет против команды, которая является прямым конкурентом за место под солнцем.

В Чехии подопечные Галыма Мамбеталиева одержали одну победу – в первой игре против Франции (3:1). Затем команда потерпела пять поражений подряд – от Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8) и США (1:10). Благодаря трем набранным очкам команда занимает предпоследнее пятое место в группе.

А Польша с одним баллом идет на последней строчке. Она в стартовой встрече проиграла Латвии в овертайме (4:5), а затем в основное время уступила Швеции (1:5), Франции (2:4), Словакии (0:4), США (1:4) и Германии (2:4).

Разница забитых-пропущенных голов у Польши лучше. Обе команды испытывают серьезные проблемы с обороной, пропуская в среднем по четыре шайбы за игру. Сборная Казахстана может дожать соперника за счет характера. Костяк команды составляют представители КХЛ, а у Польши нет игроков такого уровня.

Эксперты Olimpbet считают, что команда Мамбеталиева сможет сохранить прописку в элите. Победитель матча: Казахстан – 1.39, Польша – 3. Учитывая, что обе команды много не забивают, большого количества голов ждать не стоит – Тот (5.5) М – 1.85.

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Группа А. Финляндия – Дания. 20 мая, 23:20

В группе А ведется борьба за место в плей-офф. Выход в следующую стадию себе уже обеспечили Канада, Чехия и Швейцария. А вот на четвертую путевку есть еще ряд претендентов.

Пока это место занимает Австрия, у которой семь очков в шести матчах. Далее идет Финляндия, которая при таком же количестве баллов имеет игру в запасе. Не потеряла шансы и Дания, у которой шесть очков в шести встречах.

В случае победы финны оставят соперника за бортом плей-офф.

Финляндия стартовала на ЧМ неожиданно плохо. В стартовом матче суоми проиграли Чехии по буллитам (0:1), затем разгромили Великобританию (8:0) и Норвегию (4:1), но неожиданно уступили Австрии (2:3), а затем хапнули от Канады (3:5).

Дания, в свою очередь, одержала победы над Австрией (5:1) и Великобританией (4:3), но уступила Канаде (1:5), Норвегии (1:2), Чехии (4:7) и Швейцарии (0:8). Финляндия обладает более сбалансированным составом, а у Дании худший показатель надежности среди всех команд на этом чемпионате мира.

Аналитики Olimpbet уверены в успехе суоми. Победитель матча: Финляндия – 1.1, Дания – 6.93. Хороший коэффициент предлагается на счет 3:1 – 11.75.

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