История Шавката Рахмонова: за три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Прошло ровно три года с момента дебюта Шавката Рахмонова в UFC. В канун своего дня рождения 24 октября 2020 года «Номад» впервые вышел на бой в лучшей лиге мира.

Вышел он в традиционном казахском головном уборе «тымаке», приковав к себе внимание со стороны американской публики. До этого главной «диковинкой» для них была папаха Хабиба Нурмагомедова и других бойцов с Кавказа. А тут что-то новое…

«Это наш национальный головной убор. Наши предки его носили. Для меня честь иметь такой головной убор. Это наша казахстанская культура. Не какой-то там Борат непонятный», – перед первым боем высказался Шавкат.

Сейчас без тымака очень сложно представить Рахмонова, да и его спарринг партнер по залу Kill Cliff Брендан Аллен, получив в дар от казахстанца этот головной убор, выходит исключительно в нем.

В первом бою Шавкат продолжил серию досрочных побед: Рахмонов в первом же раунде задушил опытнейшего бразильца Алекса Оливейру по прозвищу «Ковбой».

Рахмонова часто обвиняют в том, что он неохотно бросает вызовы. Но уже после первой победы он предложил бой другому ковбою – Дональду Серроне. Но то ли Дональд не собирался подниматься в 77, то ли никто не воспринял всерьез молодого дебютанта, но вызов так и остался вызовом.

Дальше Шавкат продолжил «увольнять» из UFC бразильцев. Мишель Презерес продержался больше своего соотечественника, постучав только во втором раунде.

Лишь в третьем бою американская лига решила устроить настоящую проверку Рахмонову, организовав бой с Карлстоном Харрисом, идущим на серии из двух досрочных побед.

Но «Номад» вновь вышел и удосрочил соперника – нокаут в первом раунде. После этой победы Рахмонов стал первым казахстанцем в рейтингах UFC – он вошел в топ-15.

Можно долго спорить является ли он единственным казахстанцам в рейтингах или нет, так как в топ-15 легкого веса входил также этнический казах Дамир Исмагулов, который родился и всю жизнь прожил в Оренбургской области.

Дальше в карьере казахстанца был рекордсмен полусреднего веса Нил Магни: его послужной список никак не предвещал легкой прогулки для Шавката.

Но Рахмонов, как и подобает настоящему войну, с уверенностью прошел это испытание – гильотина во втором раунде и Шавкат продолжает шествие по рейтингу лучших полусредневесов.

После боя он бросил вызов Хорхе Масвидалю, Нейту Диасу и Стивену Томпсону. Двое первых даже не отреагировали на призыв подраться, а Стивен избежал боя, сославшись на нежелание драться с очередным проходным борцом. Но их пути пересеклись, правда для этого понадобилось почти полтора года – 16 декабря 2023 года бой все-таки состоится.

Но пока Томпсон убегал от Рахмонова, Шавкату дали бой с еще одним представителем топа полусреднего веса – Джеффом Нилом.

Организация боя не прошла без проблем: Джефф сначала снялся из-за травмы с первой даты, затем не сделал вес перед второй датой, но Шавкат уже был настроен и принял этот бой даже с перевесом американца.

«Это вообще не честно, что вес не делают. Я мучился, последние килограмм-два гонял. Встал в пять утра, два килограмма перевес — я два часа гонял, мне тяжело было. Я устал, я не хочу гонять — так не пойдет. Просто я давно не дрался, голодный был, отморозок — поэтому подрался с Нилом», — комментировал ситуацию казахстанец.

Парни устроили настоящую войну в клетке, заслужив бонус, а также похвалу от всех американских СМИ и лично Даны Уайта. Итог боя – удушение в стойке от Рахмонова.

Пока Шавкат готовился к бою в Томпсоном, Чимаев окончательно перешел в средний вес и казахстанец впервые в истории оказался в топ-5. И уже сейчас бой Томпсон – Рахмонов называют претендентским. К слову, в этом же карде стоит и чемпионский поединок Эдвардс – Колби.

Помешать планам Рахмонова подраться за титул может только Белал Мухаммад, который находится выше в рейтингах, тогда как Камару Усман после поражений от Эдвардса и Чимаева вряд ли получит титульный бой в ближайшее время.

Сейчас Шавкат – претендент №1, и в случае победы над Томпсоном он должен укрепиться в этом статусе. А его серия досрочных побед только поможет ему в этом.

Фото: UFC.com