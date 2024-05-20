Кому достанутся бронзовые медали Серии А?

Матч «Болоньи» с «Ювентусом» – в коэффициентах Olimpbet.

«Болонья» – «Ювентус». 20 мая, 23:45 (время Астаны)

Чемпион и серебряный призер итальянского первенства определились досрочно, две верхние строчки таблицы Серии А сезона-2023/24 заблаговременно себе обеспечили миланские клубы – «Интер» и непосредственно «Милан».

А вот за третье место борьба продолжается. Определяющей в «бронзовом» вопросе станет очная встреча 37-го тура между главными претендентами на заключительный комплект медалей чемпионата Италии.

Сейчас у «Болоньи» и «Ювентуса» равное количество набранных очков. Но «борзые» располагаются в таблице выше «старой синьоры» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Казалось бы, «красно-синих» устроит и ничья в споре с «черно-белыми», но это не так. В случае если болонцы с туринцами сильнейшего не выявят, их обоих с большой долей вероятности обойдет «Аталанта», пока отстающая от этого дуэта на один балл.

Победитель же игры в Болонье в любом случае станет главным кандидатом на бронзу сезона. И если для хозяев это огромная мотивация, ведь «борзые» не финишировали в призах без малого полвека, то у «Юве» особого стимула бороться за третью строчку нет. Это один из тех клубов, для которых не существует никакого другого места, кроме первого, а путевка в Лигу чемпионов уже в кармане.

И, конечно же, не стоит забывать, что это будет последний домашний матч «Болоньи» под управлением главного тренера Тьягу Мотты, который в межсезонье отправится в… «Ювентус». Сюжет!

На стороне «борзых» – бешеная мотивация, за «бьянконери» – огромный статистический перевес. Кого же следует считать фаворитом сражения на арене «Ренато Даль-Ара»?

Эксперты Olimpbet видят шансы соперников на успех приблизительно равными, отдавая небольшое предпочтение «Болонье»: П1 – 2.65, Х – 3.15, П2 – 2.95. По мнению букмекера № 1 в Казахстане, противостояние далеко не самых результативных команд Серии А, скорее всего, будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.61, Б – 2.3.

Футболка с автографом Роналду ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию «Короли футбола». Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.

«Салернитана» – «Верона». 20 мая, 21:30

Команда из Салерно давно отправилась в Серию В, уже несколько туров назад лишившись даже теоретических шансов остаться в элите итальянского футбола. Но теперь во многом от «морских коньков» будет зависеть, кто вместе с ними финиширует на дне и покинет высший дивизион.

«Верона» в случае поражения от «гранатовых» станет одним из главных кандидатом на вылет. Победа же, напротив, гарантированно обезопасит «мастифов» от расставания с Серией А. Ничья, в принципе, тоже устроит команду Марко Барони.

Вроде бы при должном настрое у гостей не должно возникнуть проблем в сражении с немотивированным соперником, который за весь сезон одержал всего две победы. Однако одна из них пришлась как раз на выездной матч с… «Вероной».

А то, как можно споткнуться на противнике, не испытывающем турнирного давления, совсем недавно ощутил на себе грозный «Ювентус», неделей ранее ушедший от поражения в домашней игре с «Салернитаной» лишь в компенсированное время (ничья 1:1).

Тем не менее аналитики Olimpbet считают веронцев явными фаворитами встречи в Салерно: П1 – 5.35, Х – 4.16, П2 – 1.65.

Причем самый популярный букмекер страны практически не сомневается, что гостям удастся поразить ворота хозяев: «Верона» забьет: да – 1.16, «Верона» забьет: нет – 5.1.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK».