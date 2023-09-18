«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Казахстанский непобежденный боец UFC Азат Максум свой следующий поединок в американской лиге проведет против американца Нейта Менесса.

«Хаос» выступает в профи ММА с 2013 года, до UFC выиграл титулы в промоушенах, чье название врядли что-то скажет широкой аудитории – Bluegrass Brawl, Warrior FC, TKO Major League MMA и Hard Rock MMA.

Далее был подписан в UFC. В сильнейшей лиге мира шел на серии из трех побед, победив решением Джонни Муньоса, нокаутом Люка Сандерса и приемом Тони Грейвли. Что интересно Муньос и Греверли сейчас в UFC идут на серии из поражений, а Люк не выступает в лиге с 2021 года.

Но потом на его пути встали два представителя России – Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Причем второй бой был проигран досрочно.

Стоит отметить, что перед боем с Тагиром Нейт пытался ввести в заблуждение публику, опубликовав в соцсетях фотографию своих ног, стоящих на весах.

Если на официальном взвешивании Нейт выдал 56,93 кг, то прибор на снимке показывал 81 кило. Нейт либо взвесился в одежде и с гирями в руках, чтобы всех обмануть, либо действительно набрал за сутки 24 килограмма, что вряд ли. Либо весы просто были испорчены.

При этом, несмотря на поражение сабмишеном, у американца весьма неплохая статистика защиты от тейкдаунов – 78% в UFC.

Закрывать эту серии соперников из СНГ для американца должен был Жалгас Жумагулов в мае 2023 года, однако Нейт снялся с бой из-за травмы.

Закрыл свою серию из поражений Менесс нокаутом в первом раунде в бою с бразильцем Матеусом Мендосой.

При этом американский боец трижды удостаивался бонуса от UFC за «Лучшее выступление вечера».

Сейчас по версии fightmatrix Манес входит занимает 23 местов в спике сильнейших бойцов мира. Понятно, что этот рейтинг весьма условный, но к примеру, Максум в нем на 45-м месте.

Казахстанец дебютировал в UFC лишь в прошлом году, выиграв решением опытнейшего Тайсона Нэма. Таким образом, бой с Менессом для Максума станет вторым в сильнейшей лиге мира.

Поединок пройдет утром 4 февраля по астанинскому времени на UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе.