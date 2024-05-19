Финальная битва АПЛ!

За один тур до завершения чемпионата «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 88 очков в 37 матчах. Однако, этого недостаточно для досрочного завоевания титула. «Арсенал», занимающий второе место, отстает всего на два очка, поэтому поражение «горожан» в матче с «Вест Хэмом» при победе лондонского клуба станет фатальным. На кону стоит четвертое подряд чемпионство!

Команда Пепа Гвардиолы в АПЛ имеет серию из восьми побед. Перед этим успешным периодом «Манчестер Сити» сыграл с «Арсеналом» вничью 0:0, что привело к потере важных очков.

Впереди у «горожан» также финал Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», но сейчас команда сосредоточена на чемпионате. В течение своей победной серии в АПЛ «Сити» забивает от двух до пяти мячей за матч, демонстрируя одну из лучших атак и оборон в лиге.

«Вест Хэм» занимает девятое место из 20 и считается середняком турнира. В конце сезона команда несколько сдала позиции, вероятно из-за отсутствия мотивации. Неделю назад они обыграли аутсайдера «Лутон Таун» со счетом 3:1, но до этого потерпели поражение 0:5 от «Челси», сыграли вничью 2:2 с «Ливерпулем» и имели серию из трех поражений.

Эксперты Tennisi считают, что «Манчестер Сити» одержит победу и завоюет чемпионство: П1 – 1.08, Х – 13, П2 – 22.