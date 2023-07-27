Соперникам еще есть на что давить.

Макс Ферстаппен и «Ред Булл» проводят супердоминирующий сезон «Ф-1»: пока именно англо-австрийская команда выиграла все гонки, а действующий чемпион взял 9 штук подряд и сравнялся с величайшим рекордом Себастьяна Феттеля.

Сейчас кажется, будто каждый заезд – легкая прогулка для Ферстаппена: он может побеждать с любой позиции, махать соперникам при обгонах, пугать комментаторов во время заезда на пит-стоп… В общем, собирать все ачивки на пути к третьему титулу.

Все словно сложилось воедино: лучшему на данный момент пилоту досталась лучшая машина, лучшая операционная команда, выдумывющая лучшие стратегии на квалификации и гонки, и бригада механиков с быстрейшими пит-стопами в современной «Формуле-1».

Оттого и настроение соперников дошло до уровня «поборюсь с Ферстаппеном где-то 2 круга, потом он уедет». Фактически каждая команда заранее согласна ему проиграть и не слишком-то стремится на него давить – а в таких условиях Максу и «Ред Булл» не особенно выпадает напряжение. Они могут расслабленно выполнять план, гоняясь с секундомером и собственным перфекционизмом. Не нужно дополнительно стараться, дожимать болид, искать чуть больше скорости в технике и пробовать более агрессивные тактики – Ферстаппен гоняет словно на уровне «новичок» потому, что ему как будто так и настроили игру.

Но откуда взяться ошибкам и неполадкам, если не прибавлять давления? Вот на Серхио Переса дополнительный пресс ожиданий, результатов и соперников выпадает постоянно – и Чеко часто ошибается. Макс же так убедил всех в отсутствии у его стороны гаража «Ред Булл» слабых мест, что все поверили и больше не пытаются.

Однако ошибки и поражения невозможны без дополнительного давления – внутреннего или внешнего. Только оно вынуждает команду и гонщика выжимать все до предела – и тогда-то и могут выстрелить уязвимости. Например, технические: если у машины остается запас, то она точно не сломается от перебора с агрессивностью настроек.

Но есть ли вообще у «Ред Булл» слабости, на которые соперники могли бы надавать?

Отсутствие помощи второго пилота – уязвимость от стратегии

Вспомните все сезоны до 2021-го и почему «Ред Булл» искал сильного второго пилота, меняя Пьера Гасли и Алекса Албона – совсем не ради того, чтобы найти достойного конкурента Ферстаппену.

Вовсе нет: надежный и стабильный гонщик во втором болиде должен забирать еще одну подиумную позицию (в идеале – вторую), чтобы прикрывать лидера от главных конкурентов.

И речь не о намеренных парковках на апексах (хотя о них временами тоже), речь о стратегических шахматах. До 2021-го «Ред Булл» даже при попытке бросить вызов «Мерседесу» оказывался в ситуации, когда напарник Льюиса Хэмилтона уходил на агрессивный более ранний пит-стоп и «подрезал» Макса. У команды оставался выбор: рисковать концовкой гонки, но сохранять позицию повторением стратегии, или придерживаться плана и соглашаться на потенциальный выезд позади еще одного конкурента. Хорошего решения у такой дилеммы обычно нет, и она в любом случае дополнительно нагружает стратегов, машину, бригаду механиков и ведущего пилота.

С появлением Переса в 2021-м второй пилот «Ред Булл» чуть чаще помогал команде разыгрывать такие же агрессивные подрезки и дергать «Мерседес». В 2022-м на первых Гран-при во время противостояния «Феррари» присутствие Серхио в борьбе тоже вносило дополнительную сумятицу в расчеты мостика Скудерии.

А в 2023-м «Ред Булл» вновь словно вернулся в эпоху до 2021-го: Перес крайне редко едет за Ферстаппеном так, чтобы вынудить соперников сменить стратегию более ранним или поздним пит-стопом. Теперь Макс один – и справляется только потому, что хватает его собственных сил и битвы между конкурентами. Также не находится и кто-то достаточно рисковый, чтобы действительно надавить на Ферстаппена альтернативной тактикой со второго места – чаще преследователь больше увлечен сохранением позиции.

И это «спящая» уязвимость – ее не видно по каждой гонке, но она не исчезла. Макс, конечно, и в будущем теоретически способен справиться каждый раз самостоятельно, но с большим давлением на него, на мостик и на инженеров.

Проблемы со стартами из-за мотора и коробки передач

Легче всего справляться со стратегическими шахматами, когда ты лидируешь с небольшим запасом: просто повторяй действия преследователя без ошибок – и, скорее всего, останешься впереди. А можно шокировать конкурентов и пойти на пит-стоп первым – увеличив потенциальный отрыв через «подрезку» и сняв теоретическую возможность потерять лидерство из-за обгона.

Но на такое нужна смелость, агрессивный подход к стратегии и… Первая позиция.

Как же в таком случае Макс может потерять лидерство, если он постоянно выигрывает поулы? На стартах!

Нет, правда: «Хонда» много лет страдает от сбоев при настройке низких передач, синхронизации транмиссии при переключениях вверх и стабильного понижения крутящего момента вниз. Практически всю эпоху работы с «Ред Булл» – Макс и терял по 5-6 позиций из-за включения антипробуксовочной системы, и сходил из-за поломок.

Проблема никуда не ушла и в 2023-м – трансмиссия сбоила на «Ред Булл» всю первую фазу сезона. Сейчас проблема не так заметна, но в первых шести Гран-при Макс жаловался на проблемы с переключениями в КАЖДОЙ гонке.

И старты Ферстаппен с Пересом проигрывали даже в этом сезоне достаточно часто!

Например, на Гран-при Великобритании Макс уступил Норрису – Ландо лидировал вплоть до включения DRS на 5-м круге.

В спринте на Гран-при Австрии Макс тоже проиграл старт – Пересу. Пришлось выезжать на траву в погоне, а затем жестко захлопывать калитку напарнику.

Также Ферстаппен чуть не уступил лидерство и в Испании – Карлос Сайнс практически обогнал «Ред Булл» по внешней, но Макс так рьяно нырнул на внутреннюю траекторию, что №55 не решился идти до конца.

Макс проигрывал срыв с места и Расселлу в спринте на Гран-при Азербайджана – в результате гнал бок о бок с «Мерседесом» несколько поворотов, получил колесом в систему охлаждения и закончил с дырой в болиде.

На Гран-при Австралии Расселл тоже выигрывал старт, а затем Ферстаппена объехал и Хэмилтон. Причем тогда Макс не успел кого-то либо обогнать – сперва выпустили автомобиль безопасности, а затем прервали гонку красными флагами – и вместо двух «Мерседесов» чемпиону нужно было разобраться только с одним.

Похожие проблемы возникали и на второй машине: например, Алонсо выигрывал старт у Переса на Гран-при Саудовской Аравии. Фернандо даже возглавил гонку, но получил штраф за неправильную позицию на решетке и не стал тратить время на борьбу с мексиканцем.

Серхио проигрывал старт и в Бахрейне – отдавал позицию Леклеру. Шарль тогда начал гонку лучше всех, но не дотянулся до Ферстаппена.

Также Перес пострадал от настроек картографии мотора в квалификации на Гран-при Австралии, а Макс жаловался на похожее в Баку, а в квалификации Джидды приводной вал на болиде №1 вообще сломался.

Проблемы со стартами происходят не на каждой гонке, но раз за разом возвращаются к «Ред Булл». И в половине случаев Макс сразу активизировался и рисковал сильнее.

Но ни разу соперникам не удалось серьезно ими воспользоваться – в Австралии обстоятельства быстро обнулили благополучный исход для «Мерседеса», а в Аравии и Британии конкуренты думали только о сохранении подиумных позиций – ведь скачок в топ-3 уже выглядел ракетным взлетом для их болидов.

Тем не менее, неудачные старты могут вернуться к «Ред Булл» в любой момент, ведь доработка моторов и электронных контролирующих модулей заморожена. Но к шансу нужно быть готовым – пока соперники предпочитают разборки друг с другом, уязвимость чемпионского болида тоже останется спящей.

Перфекционизм Ферстаппена и неспособность «Ред Булл» его контролировать

Макс наслаждается доминирующей эрой в своем стиле – хочет выигрывать все, как можно больше. Каждую сессию, каждый сегмент, каждый быстрый круг – все доступное.

И команда не может ему отказать или убедить в важности уменьшения риска.

Идеальный пример – как раз Гран-при Саудовской Аравии. Макс догнал Переса, не смог подобраться на дистанцию атаки, но вынуждал обоих выжимать из болида все, а дальше проигнорировал прямой приказ по радио и на последнем круге резко ускорился ради бонусного балла и лучшего времени.

После гонки советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал – команда в такой ситуации бессильна:

«На последнем круге он установил лучшее время – типичный Макс. Это нельзя контролировать. Это просто Макс. Оба наших пилота постоянно спрашивали, у кого лучший круг. И Макс ждал последний круг, чтобы Перес уже не смог ему ответить. Для него [Ферстаппена] это означает лидерство в чемпионате».

Да и в Баку Ферстаппен продолжал атаковать, несмотря на попытки команды убедить Макса в отсутствии необходимости приложения таких усилий

На Гран-при Испании ситуация практически повторилась – и вновь команда не сумела убедить Макса минимизировать риск:

«Макс настаивал на том, чтобы побороться за этот один дополнительный балл, хотя шины на его болиде были заметно «старше», чем у Чеко Переса, – признавался Марко. – Да и мы не хотели, чтобы он это делал. Но в такие моменты до него просто невозможно достучаться с подобными просьбами.

Он также получил уже три предупреждения (за срезки трассы), и мы совсем не хотели, чтобы он чем-то рисковал в такой ситуации».

А на Гран-при Австрии Макс даже продавил дополнительный пит-стоп, хотя команда вновь была против:

«Я сразу сказал «нет», поскольку мы уверенно лидировали с большим отрывом, – рассказал Марко. – Но Макс требовал новые шины и его было не остановить. Когда Макс сказал нам, что шины на его болиде работают не очень хорошо, мы понимали, что он все равно попробует (установить лучший круг), даже если мы не дадим ему новые шины».

Только на Гран-при Бельгии – гонке с самым длинным кругом и одним из самых длинных пит-лейн – гоночному инженеру удалось убедить Ферстаппена «больше пользоваться головой».

И речь о вполне успешных гонках – как же тогда отреагирует Макс, если потеряет позицию на старте, кто-то начнет подрезать его стратегией, а успех окажется не гарантированным? Мы уже видели Ферстаппена в таких обстоятельствах – тогда он превращается в более грубого и рискового гонщика. Именно в таком состоянии он обычно и допускает ошибки, а не в состоянии расслабленного исполнителя лучшего плана. После квалификации в Нидерландах Норрис буквально говорил: «Я все жду ошибки Макса, но он никак не ошибается» – однако без дополнительного стороннего давления у лидера «Ред Булл» просто нет импульса для внезапной невынужденной ошибки. Вспомните прошлогодний Гран-при Сингапура: один сбой в отлаженном победном механизме повлек второй, и в итоге Макс закончил этап печальным сидением вдали от прессы после финиша на 7-м.

Схема не гарантирует успех, конечно, но без нее соперникам остается только уповать на техническую поломку «Ред Булл».

Сейчас же главная проблема «Формулы-1» – даже не в полном отсутствии слабостей у лидирующей команды (они все-таки есть, хоть и немного), а в нехватке стабильности в группе преследователей.

«Нам трудно судить о том, кто является главным соперником «Ред Булл», потому что позиции команд постоянно меняются, – оценивал пелотон Гельмут Марко. – На второе место выходит то «Макларен», то «Феррари», то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не может стабильно держаться на втором или третьем месте, именно поэтому наш отрыв так велик».

В итоге на каждом Гран-при «лучшим среди равных» оказывается кто-то новый – в зависимости от условий, характеристик трека и качества машины. И лидер средней группы оценивает шансы доведения этапа до подиума и срыва банка очков через призму противостояния другим конкурентам, а не через призму сражения с Ферстаппеном. Оттуда и философия «проезжай, «Ред Булл».

Здесь и кроется главная психологическая победа Макса и его команды: чемпионы убедили пелотон в своей неуязвимости и теперь пользуются.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff, David Ramos / Staff, Lars Baron / Staff, Dan Mullan / Staff