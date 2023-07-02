Гельмут Марко о позднем пит-стопе Ферстаппена: «Я сразу сказал нет, но Макс требовал новые шины и его было не остановить»

Советник «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Австрии и прокомментировал желание провести дополнительный пит-стоп ради попытки проехать лучший круг гонки.

«Все началось минут за 5 до конца гонки. Я сразу сказал нет, поскольку мы уверенно лидировали с большим отрывом. Но Макс требовал новые шины и его было не остановить. Ну, теперь он хотя бы будет спать спокойно (смеется). Когда Макс сказал нам, что шины на его болиде работают не очень хорошо, мы понимали, что он все равно попробует (установить лучший круг), даже если мы не дадим ему новые шины.

Так что мы все обсудили и дали свое согласие, так что никаких проблем. То есть, наши бригады механиков всегда проводят пит-стоп за время от 2,2 до 2,5 секунд. Отрыв был достаточно большим, так что случиться должно было что-то действительно экстраординарное (чтобы у Ферстаппена возникли проблемы). У нас оставался свежий комплект «софта», так что риска не было. Но эта мысль засела в голове у Макса. А я хочу, чтобы наши пилоты были довольны.

В целом уик-энд прошел превосходно: два поула – к спринту и главной гонке, – дубль в спринте, и 1-е и 3-е место в главной гонке. Перес сумел отыграться, прорвавшись с 15-го на 3-е место», – рассказал Марко.

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