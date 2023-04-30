Гельмут Марко: «Ферстаппену пришлось экспериментировать с настройками, чтобы поддерживать темп Переса»

Гельмут Марко объяснил, почему Макс Ферстаппен проиграл в Баку.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал другой пилот «Ред Булл» , а Ферстаппен завершил заезд на втором месте.

«Ему пришлось экспериментировать с настройками машины до самого конца, чтобы извлекать максимум, и только в таком случае он мог поддерживать темп Серхио.

Поздравления Серхио. Он показывал скорость от старта до финиша и не допускал ошибок. Оптимальная гонка», – сообщил советник « » в интервью ORF.

Марко также отметил, что у финишировавшего третьим пилота « » Шарля Леклера не было шансов в борьбе с чемпионами:

«В какие-то моменты мы были на секунду быстрее. Серхио спросил, нужно ли замедлиться. Максу нужно было сделать то же самое, но он отказался. Вы видели, что они сражались за быстрейший круг».

Перес – первый пилот «Ф-1», дважды побеждавший в Баку

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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