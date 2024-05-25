Тен Хага решили убрать еще задолго до финала Кубка Англии. Ретклтифф хочет ограничить его роль в клубе
Согласно многочисленным источникам, решение «Манчестер Юнайтед» уволить Эрика тен Хага было принято еще до финала Кубка Англии.
Сообщается, что Эрик был «в курсе» этого решения еще за неделю до игры с «Арсеналом» 12 мая.
Лондонцы обыграли «Юнайтед» 1:0 на «Олд Траффорд», и «МЮ» скатились еще ниже в таблице Премьер-лиги.
Решение по Тен Хагу было принято на фоне худшего в истории финиша «Ман Юнайтед» в Премьер-лиге. Кроме того, есть информация, что сэр Джим Рэтклифф хочет, чтобы Тен Хаг больше не занимался трансферами, но продолжал тренировать.
А голландец не хочет, чтобы его роль была сужена, так как хочет иметь право голоса при подписании контрактов.