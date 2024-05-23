Станет ли финал Кубка Англии последней игрой Тен Хага у руля «МЮ»? Отвечает сам тренер
Эрик Тен Хаг вышел к прессе перед финалом Кубка Англии против «Ман Сити». Один из журналистов спросил тренера, станет ли встреча с «горожанами» последней игрой Тен Хага у руля «Манчестер Юнайтед».
Голландец попытался ответить дипломатично:
«Мне нечего сказать. Я сосредоточен исключительно на том, чтобы одержать победу в субботнем матче, а затем я переключу внимание на наш проект. Я продолжаю заниматься этим проектом.
Трансферы? Конечно, я думаю об этом, но мое внимание сосредоточено на субботе».
По данным The Guardian, решение о будущем Тен Хага в «МЮ» будет принято после игры с «Ман Сити». Томас Тухель стал главным кандидатом на роль нового тренера «дьяволов» в случае увольнения голландского специалиста, добавляет The Guardian.
Как пишет издание, в шорт-лист манкунианцев также входят Томас Франк, Киран Маккенна, Гарет Саутгейт и Маурисио Почеттино.
В Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» финишировал восьмым, набрав 60 очков. «Красные дьяволы» сразятся с подопечными Гвардиолы в финале Кубка Англии 25 мая. Встреча пройдет на «Уэмбли».
А как бы вы ответили на вопрос, заданный Тен Хагу? Тренер задержится в команде?