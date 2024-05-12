«Я не изменился, но изменились наши проблемы». Тен Хаг оценил свою работу в «МЮ»

Эрик тен Хаг прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

«Я совсем не изменился - я все тот же. Конечно, был разный опыт, и мне очень нравится то, что мне довелось испытать. Я люблю английскую футбольную культуру. Я ценю все это и очень рад быть здесь, но я совсем не изменился.

Я сделал свою работу. Мой первый год в клубе был важным опытом. Мы играли на своём уровне, возможно, даже превзошли его. Сейчас мы не смогли этого сделать, и я знаю почему, но мы все еще можем выиграть Кубок Англии. Это большое достижение.

Я не изменился, но изменились наши проблемы», - заявил голландец.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» идет на восьмой позиции в текущем сезоне АПЛ.