«Я не знаю». Тен Хан не дал определенный ответ о своем будущем в «Юнайтед»

После победного финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:1), Эрик тен Хаг отправился выполнять свои медийные обязанности. Он сразу попал в руки к экспертам BBC Sport Гари Линекеру, Алану Ширеру и Майке Ричардсу.

Тен Хаг начал так: «Это [победа] было скорее для того, чтобы доказать свою правоту после первого года, когда было столько неудач, столько травм. Каждый раз, когда нам приходилось выживать, команда проявляла такую стойкость, и я очень горжусь ими».

На вопрос Линекера о том, не было ли в этом сезоне к нему сурового отношения со стороны представителей СМИ, он ответил: «Думаю, да [жесткое отношение со стороны СМИ]. Команда, да и я тоже, не были в порядке».

Затем Ширер задал вопрос, справедлива ли критика, учитывая, что выступление на «Уэмбли» было лучше, чем то, что «Юнайтед» демонстрирует по всему сезону.

«У нас не хватало игроков. Вы правы, мы видели то же самое. Не всегда был хороший футбол, определенно нет. Но нам все время приходилось идти на компромиссы. Тогда ты не можешь играть в футбол, в который хочешь играть. Я здесь два года, и, может быть, три-четыре раза у нас был полный состав. Так же и сегодня, не были задействованы некоторые важные игроки, такие как Магуайр, Шоу, Каземиро».

Говоря о своем будущем, он добавил: «Я не знаю [будет ли это моя последняя игра]. Единственное, что я делаю, − это готовлю свою команду, прогрессирую, развиваю состав и отдельных игроков. Для меня это проект. Когда я пришел, я могу сказать, что был беспорядок. Сейчас мы стали лучше, но мы далеко не там, где хотим быть».

«Футбол − это завоевание трофеев, и в конце концов я хочу играть в лучший футбол. Я хочу играть в динамичный, атакующий футбол. Но в конце концов, вы должны выигрывать игры и завоевывать трофеи. Именно с таким менталитетом мы пришли в команду. У нас была всего одна возможность, и мы ее использовали. Я так горжусь игроками и персоналом, мы проделали невероятную работу».

После того как Тен Хаг закончил интервью, Линекер, обращаясь к Ширеру, воскликнул: «Ты очень смело задал этот вопрос! [о будущем в клубе]».