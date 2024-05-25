Каземиро попал в заявку на финал Кубка Англии, но его нет даже на скамейке запасных. Что случилось?

Перед финалом Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Эрик тен Хаг заявил, что бразильский хавбек Каземиро не готов к игре на сто процентов. Футболист попал в заявку и должен был начать матч на скамейке запасных.

Однако внимательные болельщики заметили, что Каземиро там отсутствует. Все дело в том, что он получил травму в раздевалке.

По словам Самуэля Лакхерста, полузащитник-ветеран почувствовал стянутость в мышцах во время разминки. Его место занял Вилли Камбвала. В этом сезоне в активе 19-летнего игрока 10 матчах во всех соревнованиях.

Стартовую линию полузащиту «МЮ» составили Софьян Амрабат, Скотт Мактоминей и Кобби Майну.