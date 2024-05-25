«Шоу – лучший в мире, но он никогда не сыграет 60 матчей. Маласиа ни минуты не тренировался». Тен Хаг недоволен травмами «МЮ»

Эрик тен Хаг рассказал о проблемах с травмами, которые преследуют его команду в этом сезоне, и о том, как они влияют на результаты команды.

Главный тренер «Ман Юнайиед» недоволен, что на протяжении всего сезона у него не было подходящего левого защитника, и заявил, что Люк Шоу не способен отыграть сезон из 60 матчей.

«Тайрелл Маласия не сыграл ни одной минуты в этом сезоне. Более того, он даже не провел ни одной минуты на тренировочном поле. Мы подписали его как дублера Люка Шоу.

Шоу – лучший левый защитник в мире. Этот парень очень хорош. Но он получил ужасную травму в начале карьеры, и из-за этого он никогда не сможет сыграть 60 матчей за сезон».