12 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон попрощался с «Манчестер Юнайтед». После его ухода титул АПЛ больше не видели на «Олд Траффорде». Шотландец добился немыслимо многого, поэтому заслужил такое прощание – с полностью красным стадионом и коридором от двух команд.

13 титулов Премьер-лиги;

10 Суперкубков Англии;

5 Кубков Англии;

4 Кубка лиги;

2 Лиги чемпионов;

1 Суперкубок УЕФА;

1 Кубок обладателей кубков;

1 Континентальный кубок;

1 Клубный чемпионат мира.