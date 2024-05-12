11 лет назад «МЮ» роскошно проводил Фергюсона – с того дня «Олд Траффорд» не видел титул АПЛ
12 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон попрощался с «Манчестер Юнайтед». После его ухода титул АПЛ больше не видели на «Олд Траффорде». Шотландец добился немыслимо многого, поэтому заслужил такое прощание – с полностью красным стадионом и коридором от двух команд.
13 титулов Премьер-лиги;
10 Суперкубков Англии;
5 Кубков Англии;
4 Кубка лиги;
2 Лиги чемпионов;
1 Суперкубок УЕФА;
1 Кубок обладателей кубков;
1 Континентальный кубок;
1 Клубный чемпионат мира.