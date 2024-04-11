😔 «Он не выглядит счастливым, когда играет. Возможно, стоит уйти сейчас». Руни размышляет о Рэшфорде

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни предполагает, что Маркусу Рэшфорду может понадобиться новый вызов после трудного сезона с «мерсисайдцами».

«У него был очень трудный сезон. Мы все знаем, какие у него способности и навыки, чтобы сделать его игроком мирового класса.

Много разочарования. В прошлом сезоне Маркус забил много голов, но в этом у него не получается.

Он не выглядит счастливым, когда играет. Возможно, сейчас лучший момент, чтобы уйти из клуба и начать все с чистого листа. Но все равно он «манчестерский» парень.

Я хотел бы, чтобы он перезагрузил свою карьеру в клубе, забивал голы и попытался помочь команде выиграть трофеи. Да, безусловно, у Рэшфорда был трудный сезон», - заявил Руни.

Напомним, Рэшфорд забил восемь голов и отдал пять передач в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

Прошлым летом он подписал новый пятилетний контракт с окладом в 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю.