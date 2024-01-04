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«Он идеально подходит»: Бербатов хочет, чтобы сэр Джим Рэтклифф заменил Каземиро звездой «Баварии»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Димитар Бербатов Димитар Бербатов
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В беседе с Betfair Димитар Бербатов сказал: «В преддверии поглощения сэра Джима Рэтклиффа мне интересно, насколько смелым будет «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке. Джошуа Киммиха связывают с переходом, но он важный игрок.

Могу ли я увидеть, как он покинет мюнхенскую «Баварию» и перейдет в «Манчестер Юнайтед» в январском трансферном окне? Я не думаю, что это произойдет. Возможно, мы сможем поговорить об этом трансфере летом, но его очень ценят».

«Учитывая травмы и форму Каземиро, возможно, «Манчестер Юнайтед» будет искать замену. Киммих идеально подходит на эту позицию, но хочет ли он покинуть «Баварию»? Это будет трудное решение».

Каземиро почти в одиночку вывел «Манчестер Юнайтед» в четверку лучших в сезоне 2023/24, но в этом сезоне сложилась совсем другая история.

Из-за травм и проблем с физической подготовкой бразилец провел всего 12 матчей во всех соревнованиях в этой кампании.

 

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