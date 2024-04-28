Антони отпраздновал гол с игрушкой в руках. Игрок «МЮ» объяснил, что это значит

Все довольно банально.

После субботней ничьей с «Бернли» вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в интервью The United Stand объяснил, почему отпраздновал забитый мяч с игрушкой в руках.

«Соник − любимый мультфильм моего сына Лоренцо. Он обожает его. Сын растет замечательным ребенком, он делает меня счастливым каждый лень. А еще мы очень ждем появления нашей малышки Лавинн. Малышка, которую все уже очень любят».

«Бог был очень добр к нашей семье. Я счастлив, что забил гол, я искал этого, чтобы иметь возможность отдать дань уважения им. Они дают мне мотивацию выполнять работу в футболке «МЮ», которую я так уважаю и люблю, наилучшим образом».

К сожалению, гол Антони мало что значил для «Манчестер Юнайтед», так как «Бернли» сравнял счет с пенальти.

Тем не менее, это был хороший жест для его семьи. Тем более в день, когда он забил первый гол этого сезона АПЛ.