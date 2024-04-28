Бруну стал рекордсменом этого сезона АПЛ по одному показателю после игры с «Бернли»

Бруну Фернандеш не смог изменить ситуацию в пользу «Манчестер Юнайтед» в их унылой ничьей 1:1 против «Бернли» в Премьер-лиге.

Португальский полузащитник старался изо всех сил, но его результативная серия из четырех матчей в Премьер-лиге была прервана.

Фернандеш не был тихой и невидимой фигурой на протяжении всей игры. Он был весьма активен в полузащите, особенно в создании моментов.

Капитан «Манчестер Юнайтед» сумел создать девять голевых моментов, но его подвела плохая результативность товарищей по команде.

Фактически, Фернандеш стал первым игроком, создавшим 100 голевых моментов в сезоне Премьер-лиги 2023/24 после ничьей с «Бернли».