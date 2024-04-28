Санчо вписал себя в историю Бундеслиги. Летом он может вернуться в «МЮ»

Игрок старта в «Дортмунде».

В последнем туре Бундеслиги «Дортмунд» с разгромным счетом проиграл «Лейпцигу» − 1:4. Единственный мяч у команды Терзича забил Джейдон Санчо, который играет за команду в рамках арендного соглашения с «МЮ».

Этот мяч был первым в матче и третьим для самого Санчо в сезоне. Несмотря на то, что его нынешний клуб проиграл, Джейдон вписал свое имя в историю Бундеслиги.

Теперь на его счету 40 голов в чемпионате Германии, что сделало его самым результативным англичанином в истории. Он превзошел достижение бывшего нападающего «Ноттингем Форест» и «Арсенала» Тони Вудкока, который выступал за «Кельн» и «Фортуну».

Вот как Джейдон Санчо отреагировал на свой рекорд: «Результат, над которым стоит задуматься... Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас сегодня! Горько-сладкий момент еще и потому, что я стал рекордсменом по количеству забитых мячей в Бундеслиге среди англичан, обойдя легенду Тони Вудкока!»

Но рекорд Санчо может продержаться недолго, ведь Харри Кейн с момента перехода в «Баварию» прошлым летом уже забил в Бундеслиге впечатляющие 35 голов.

Кейну, который перешел в немецкий клуб из «Тоттенхэма» за 86 миллионов фунтовв, осталось провести три матча в этом сезоне, за которые он может повторить результат Санчо или даже побить его.