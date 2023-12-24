United Tweets
Блог

«Надеюсь, для каждого 2023 год был замечательным»: Тен Хаг поздравил фанатов «МЮ» с праздниками

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Пока футболисты «Манчестер Юнайтед» отмечают Рождество вместе с семьями, Эрик Тен Хаг поздравил с праздниками поклонников «красных дьяволов»:

«Всем счастливого Рождества! Надеюсь, для каждого этот год был замечательным. Убедитесь, что в Рождество вы находитесь рядом со своими близкими и разделяете друг с другом схожие чувства. 

Желаю вам всего самого лучшего в наступающем году. Желаю много удачи, особенно желаю радости. Будьте здоровы и, самое главное, заботьтесь друг о друге».

Для «Юнайтед» 2023 год еще не завершен, у команды осталось два матча в Премьер-лиге. 26 декабря «дьяволы» сыграют с «Астон Виллой», а 30 декабря – с «Ноттингем Форест».

Чем вам запомнится «МЮ» в 2023 году?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий