❗ Между Каземиро и тен Хагом конфликт. Бразилец не хочет играть на позиции центрального защитника (ESPN)

По информации ESPN, в раздевалке «Манчестер Юнайтед» появился новый конфликт.

Каземиро недоволен решением Эрика тен Хага задействовать его в качестве центрального защитника на фоне ситуации с травмами в клубе.

Причина проста - бразилец не хочет играть на этой позиции. Он недоволен критикой в свой адрес, которую, по его же мнению, он не заслуживает, поскольку играет не на своей позиции.

ESPN считает, что между Каземиро и тен Хагом слишком сильная личная неприязнь, из-за которой бразилец летом может покинуть клуб.