Боули о «Челси»: «Мы не тратим деньги, а инвестируем. Игроки сохраняют стоимость»

Тодд Боули считает расходы «Челси» инвестициями в будущее клуба.

Владелец « » заявил, что большие траты клуба – это инвестиции, а не расходы.

«Когда мы тратим деньги, мы инвестируем, и эти игроки сохраняют стоимость.

Мы думаем о том, сколько стоит финансирование такого количества игроков. Кто-то будет расти в цене, кто-то падать, но я утверждаю, что инвестиции, вложенные в «Челси», сохранили свою ценность.

Мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Поэтому, когда мы покупаем, мы просто думаем о стоимости владения активом», – сказал .

Прошлым летом расходы «Челси» на трансферы при Тодде Боули превысили миллиард долларов.

На данный момент «Челси» под руководством Маурисио Почеттино занимает 7-е место в турнирной таблице с 57 очками.