Боули о «Челси»: «Мы не тратим деньги, а инвестируем. Игроки сохраняют стоимость»

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес деньги Тодд Боули Футбол

Тодд Боули считает расходы «Челси» инвестициями в будущее клуба.

Владелец «Челси» заявил, что большие траты клуба – это инвестиции, а не расходы.

«Когда мы тратим деньги, мы инвестируем, и эти игроки сохраняют стоимость.

Мы думаем о том, сколько стоит финансирование такого количества игроков. Кто-то будет расти в цене, кто-то падать, но я утверждаю, что инвестиции, вложенные в «Челси», сохранили свою ценность.

Мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Поэтому, когда мы покупаем, мы просто думаем о стоимости владения активом», – сказал Тодд Боули

Прошлым летом расходы «Челси» на трансферы при Тодде Боули превысили миллиард долларов.

На данный момент «Челси» под руководством Маурисио Почеттино занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

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38 комментариев
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Инвестор, кому ты собираешься потом задвигать Кукурелью и Лавиа за 60+ млн или Кайседо за 120?
+53
-1
+52
Скоро будете "фиксировать прибыль", распродавая этот табор
+33
-3
+30
Ага, почти все упали в цене, после перехода в Челси. За те деньги их уже не продать, потери будут процентов 30-40 в основной массе. Хорошее вложение)))
+19
-1
+18
Ответ Unknown Noname
Инвестор, кому ты собираешься потом задвигать Кукурелью и Лавиа за 60+ млн или Кайседо за 120?
Мудрик за 100500 денег для тебя шутка какая-то?
+20
-3
+17
Нам-то не заливай....инвестор :D
+10
-1
+9
Мне так же жена говорит, когда покупает платье за полтос. Я, ****, инвестор. В себя инвестирую. Ага.
+7
-1
+6
Ответ prosto D.
За Мудрика 49 лямов заплатят?
Лям от силы! И то в гривнах))
+6
-1
+5
Ответ Алексей Горланов
Мудрик за 100500 денег для тебя шутка какая-то?
А как же великий Дисаси?
+6
-1
+5
Ответ Veld
Нам-то не заливай....инвестор :D
Неудачная инвестиция это тоже инвестиция которая называется трата, но это другое)
+5
-1
+4
Побольше таких инвесторов, подумали агенты игроков)
+5
-1
+4
И каков результат инвестирования за год в эти активы ?

Очень интересно.
+4
-1
+3
Мы не тратим, мы сжигаем. Пускаем на ветер.
+2
0
+2
Ответ Aleks Dir
Ага, почти все упали в цене, после перехода в Челси. За те деньги их уже не продать, потери будут процентов 30-40 в основной массе. Хорошее вложение)))
За Мудрика 49 лямов заплатят?
+3
-1
+2
Что-то на инфоцыганском
+4
-2
+2
При Абрамовиче такой ##### не было
+5
-3
+2
Ответ Макс Крыл
Мне так же жена говорит, когда покупает платье за полтос. Я, ****, инвестор. В себя инвестирую. Ага.
Хорошо если только в себя. А то оно по разному бывает. Агентские там....
+3
-2
+1
Вот, уже видна работа консультантов из Мансити
+1
0
+1
Ответ Макс Крыл
Мне так же жена говорит, когда покупает платье за полтос. Я, ****, инвестор. В себя инвестирую. Ага.
Да я сам себе такое говорю, когда скины в кс2 покупаю
+1
0
+1
Я не халявщик, я партнер!
+1
0
+1
С 2017 по 2022 Сити также пытался инвестировать, правда, получилось мимо правил))
+1
0
+1
Прошлым летом потратили миллиард на игроков, посмотрел на трансфермаркт сейчас весь состав Челси стоит 928,30 млн евро. Получается баланс сейчас минус 71 млн и 700К евро
+2
-1
+1
Инвестировал в govno
+1
0
+1
Неудачная инвестиция тоже инвестиция
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И каков результат инвестирования за год в эти активы ? Очень интересно.
7-е место
0
0
0
А есть где-нибудь YouTube канал от гуру инвестирования?
0
0
0
Ответ Leon Petov
Скоро будете "фиксировать прибыль", распродавая этот табор
Скажет, что это амортизация - норма.
0
0
0
Не все сохраняют стоимость, Мудрик например вырос в разы...
+1
-1
0
Ответ Aleks Dir
Ага, почти все упали в цене, после перехода в Челси. За те деньги их уже не продать, потери будут процентов 30-40 в основной массе. Хорошее вложение)))
Немного не в тему, но что-то знакомое: "Я не халявщик, я-партнер")
0
0
0
Не тратят деньги, а инвесторов разводят дутой стоимостью активов
0
0
0
Ответ deadjoker
Вот, уже видна работа консультантов из Мансити
Консультанты с Ман Сити советуют так что клуб Берет требл, идёт на 4 АПЛ подряд и на 7 из 8 последних.
+3
-3
0
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