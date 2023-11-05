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Его терпение подошло к концу. Рэшфорд ответил на слухи о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

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Несмотря на то, что в июле Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», в новом сезоне СМИ регулярно сообщают о различных признаках разлада между клубом и игроком.

Нападающий пока не блещет результативностью, а недавно он подвергся критике за организацию вечеринки в честь своего дня рождения после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Эрик тен Хаг закрыл разговоры об этом инциденте, сообщив, что Маркус извинился за свою ошибку, но тут же появилась почва для новых слухов.

Рэшфорд пропустил игру с «Фулхэмом» на выходных из-за небольшого повреждения, а также не появился на ужине после игры, где присутствовала почти вся команда.

Все это привело к активным обсуждениям, продолжит ли Маркус выступать за клуб его детства, и тут терпение игрока подошло к концу.

Он отреагировал на видео аккаунта TheUnitedStand под названием «Будущее Маркуса под угрозой?», написав:

«Пожалуйста, ХВАТИТ распространять вредоносные слухи».

2 комментария

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