Странный поступок. Один игрок «Манчестер Юнайтед», похоже, был совсем не рад победе над «Фулхэмом»

Чем недоволен?

Субботний матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) завершился драматично — Бруну Фернандеш забил с ассиста Факундо Пельистри на последних минутах матча и принес манкунианцам очень нужную победу. Однако один игрок «красных дьяволов» продемонстрировал довольно холодную реакцию на выигрыш своей команды.

По информации от Daily Express, когда все футболисты праздновали гол капитана, Антони Марсьяль медленно приблизился к товарищам и, вяло поддержав их, почти сразу же отошел. А, как только прозвучал финальный свисток, он «бросился» в подтрибунку, проигнорировав приехавших на «Крэйвен Коттэдж» фанатов «Юнайтед».

Марсьяль вышел на поле со скамейки запасных на 79-й минуте, заменив Расмуса Хейлунда, и никак не смог повлиять на игру.

Контракт француза истекает следующим летом, и ходят слухи, что клуб не намерен предлагать форварду новое соглашение.